La figura dell'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone ha chiaramente un ruolo di primissimo piano nella trattativa per la cessione della società blucerchiata dalle mani di Ferrero a quelle del gruppo Vialli. Il numero uno di Erg però non sta assolvendo solamente al compito di mediatore, ma ha anche un incarico decisamente più attivo all'interno della vicenda.



Come è noto da tempo, Garrone garantirà immediatamente a Ferrero una parte di bonus previsti all'interno della proposta della cordata americana, rendendoli solvibili subito, per una cifra che complessivamente arriverà sino a 20 milioni di euro. Rispetto a quanto circolato nei giorni scorsi però secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com non ci sarà nessun aumento della liquidità messo sul tavolo dall'ex presidente blucerchiato. Niente 26 milioni, quindi, e l'importo resterà quella noto, ossia 20 milioni. Questo anche perché ad agire in prima persona sarà la holding San Quirico, e l'investimento verrà logicamente deliberato e approvato dal consiglio di amministrazione della società.



Non trova riscontro per il momento neppure la voce di un possibile ingresso da parte di Garrone come socio di minoranza nella cordata composto da James Dinan e Alex Knaster, pilotata da Zanetton e Vialli. Al momento il compito più gravoso per l'ex presidente pare essere quello di trovare un punto di incontro tra la maniera di ragionare del gruppo russo-americano, intenzionato a pagare la Sampdoria secondo il valore di mercato attribuito dall'analisi dei conti, e i modi di Ferrero, che contribuiscono ad aumentare il gelo tra la cordata e l'attuale presidenza doriana.