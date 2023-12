Situazione importante per il futuro della Sampdoria, quella che emerge dall'incontro di ieri tra Matteo Manfredi e Massimo Ferrero. L'obiettivo del summit è liquidare le quote ancora in mano al Viperetta, pari al 21%. Il faccia a faccia tra l'attuale proprietario e l'ex presidente si è svolto nella sede di Banca Sistema ed è stato mediato da Gianluca Garbi, amministratore delegato dell'istituto.



Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Secolo XIX la richiesta di Ferrero si baserebbe sul saldo della prima tranche di soldi, su cui a giugno il Viperetta aveva trovato l'accordo con Manfredi e Radrizzani: è una percentuale legata agli incassi del calciomercato estivo, che di recente era stata bloccata dal Tribunale di Roma. I legali della Samp, inoltre, avevano 'contrattaccato' Ferrero richiedendo 5.250.000 euro di danni per il mancato incasso del calciomercato a seguito della 'turbolenze' derivate dal famoso ricorso di Ferrero di ottobre.



L'accordo tra Manfredi e Ferrero, secondo Il Secolo XIX, viene considerato determinante sia per il futuro finanziario del club, che per attrarre potenziali investitori. Sarà necessario, in tale ottica, concludere tutte le situazioni pendenti con la vecchia proprietà, anche ad esempio quelle legate al marchio e al Baciccia. Adesso toccherà ai legali delle società di Manfredi e Ferrero, Blucerchiati Spa e Sport Spettacolo Holding, quantificare il prezzo del 21 %.