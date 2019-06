Nonostante le smentite e i comunicati, la cessione della Sampdoria al gruppo Vialli non sarebbe andata definitivamente in archivio, anzi. A dimostrarlo ci sarebbe un incontro che si sarebbe tenuto negli scorsi giorni a Venezia, città dove si era tenuto qualche settimana fa un altro faccia a faccia, tra Gianluca Vialli e il presidente blucerchiato Massimo Ferrero.



A riportarlo è Alfredo Pedullà: secondo il giornalista nel corso del summit il numero uno di Corte Lambruschini avrebbe ribadito all'ex bomber le sue richieste, facendo presente al gruppo guidato da Dinan e Knaster di non avere particolare fretta di cedere e di poter anche far slittare la vicenda alla fine del mercato o addirittura alla prossima primavera. Si tratterebbe comunque di una situazione da tenere monitorata con attenzione.