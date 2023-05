Atmosfera caldissima a Genova. Il coro su cui si snoda la serata, mai così partecipato, è quello che ha caratterizzato gli ultimi mesi: “”. Tantissimi tifosi, particolarmente decisi e preoccupati, si sono ritrovati a Corte Lambruschini, sede del club dove proprio in questi minuti è in programmaIl clima però è torrido da giorni: gli ultimi passaggi, dopo il comunicato stampa della Samp che annunciava la bozza d’accordo tra il CdA blucerchiato e il duo Manfredi-Radrizzani, sono ormai storia. Prima è stata diramata la nota stampa dell’avvocato di Ferrero, poi l’annuncio da parte del gruppo capitanato da Gestio Capital della proposta rifiutata dal Viperetta.I sostenitori doriani hanno messo nel mirino tutti, da Garrone a Ferrero, passando da Romei, dalla la stampa e, con particolare veemenza, anche da Marcello, figura rimasta ai margini mediaticamente sino ad oggi ma presidente del collegio sindacale del club. Sono stati affissi manifesti contro di lui, corredati da un testo significativo: “”. I cori contro Ferrero e tutti i protagonisti di questa vicenda sono stati particolarmente furibondi, e stanno proseguendo anche dopo l'apertura dell’assemblea.Intorno alle 18.15 è arrivato anche Alessandro, il finanziere a capo dell’altra cordata interessata alla Samp. L’imprenditore (l’intervista integrale) ha parlato degli ultimi sei mesi (“Questo tempo ha permesso al CdA di trovare un’offerta alternativa, siamo contenti. Ci dispiace non essere l’offerta che ha vinto), svelando di essere pronto ad intervenire in caso la proposta Radrizzani non dovesse andare in porto: “. In quel caso porteremo avanti il nostro progetto”. La pista sarebbe quella dell’aumento forzoso di capitale: “E’ una delle strade da perseguire se Ferrero non dovesse presentarsi”.conferma Barnaba.Come noto Ferrero ha detto no alla proposta di Radrizzani rivolta al trust. Il Viperetta non è stato intercettato dalle telecamere, potrebbe essere collegato in remoto oppure, altra alternativa, essere rappresentato dall’attuale segretario generale della Sampdoria Massimo, che oltre al ruolo in società ricopre anche quello di amministratore unico di Sport Spettacolo Holding, la società di Ferrero che ha in pancia la Samp.Non si sa ancora nulla del duo Manfredi-Radrizzani, presumibilmente collegati in videoconferenza. La strada che i due sembravano voler intraprendere era quella dell’ma la pista è irta di difficoltà. Il tempo, ovviamente, stringe: Barnaba sembrava scettico sulla possibilità di pagare gli stipendi entro il 31, da appurare come è contemplato questo nodo nel piano Radrizzani. Uno degli scenari è quello che l’assemblea possa rimanere aperta alcuni giorni, per cercare una quadra sul filo di lana.