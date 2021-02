Con la cessione dello Spezia, si è concretizzato il primo passaggio di mano di un club ligure ad una proprietà straniera. Già da parecchi anni però sia la Sampdoria che il Genoa vengono considerati in vendita, e sono stati sfiorate da gruppi esteri. L'anno scorso, il club blucerchiato era stato vicino al passaggio di mano al gruppo americano guidato da Dinan e Knaster e catalizzato da Luca Vialli.



Secondo Il Secolo XIX, ora eventuali soggetti interessati all'acquisto della Sampdoria resterebbero alla finestra, senza approfondire o imbastire trattative. I potenziali acquirenti infatti starebbero aspettando l'evolversi della situazione legata alle richieste di concordato presentate da Massimo Ferrero in seguito alle istanze di fallimento per due sue società, prima di intraprendere qualsiasi mossa.