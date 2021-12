In casa Sampdoria c'è sempre grande attenzione in merito alle vicende della possibile cessione societaria, specialmente considerando le difficoltà per le aziende di Massimo Ferrero. Una notizia, circolata nei giorni scorsi, racconta addirittura ​di un incontro, andato in scena a Dubai lo scorso 29 ottobre, tra il commercialista del Viperetta Gianluca Vidal e i potenziali acquirenti. Il professionista attualmente è il trustee incaricato della vendita del club.



Secondo Il Secolo XIX gli intermediari del meeting sarebbero stati un paio di rappresentanti dell'IlicUae, ossia la camera di commercio italiana negli Emirati Arabi. Alcuni giorni dopo una delegazione guidata da Fahad Al GErgawi, volto noto del mondo finanziario di Dubai, sarebbe arrivata a Milano per proseguire i contatti per la Sampdoria. Le parti, aggiunge il quotidiano, avrebbero anche già firmato un accordo di riservatezza.