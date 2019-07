Sono ore febbrili a Genova, perchè tutti i tifosi della Sampdoria sono in trepidante attesa di notizie provenienti da Londra, dove dovrebbe andare in scena l'incontro tra il gruppo Vialli e la Samp per la cessione del club.



Un indizio della trattativa potrebbe arrivare dal mercato: secondo Il Secolo XIX il Doria questa settimana avrebbe bloccato tutte le operazioni in entrata, cosa che ad esempio non era successa soltanto 7 giorni fa. Hanno poi suscitato parecchia curiosità il recente tweet di Enrico Mantovani, e pure la visita dell'ex presidente a Corte Lambruschini. In realtà si sarebbe trattato soltanto di un confronto con Ferrero, doveroso dopo gli screzi del passato.



Qualcuno aveva ipotizzato anche un'iniezione di capitale fresca nella cordata, attribuita a Edoardo Garrone che però ha smentito.Decisiva invece potrebbe essere la cessione di Andersen, che trasformerà in certezza parte dei bonus alzando la cifra fissa e rendendo più plausibile il closing.