Nella nota vicenda della trattativa per la cessione della Sampdoria erano coinvolti tre soggetti. Uno era logicamente il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, il secondo era rappresentato dalla cordata CalcioInvest catalizzata da Gianluca Vialli. Il terzo gruppo ad essere chiamato in causa dall'operazione invece era la San Quirico Spa, holding della famiglia Garrone pronta a partecipare alla trattativa in maniera attiva.



San Quirico avrebbe anticipato a Ferrero 20 milioni relativi ai bonus previsti dalla proposta del gruppo Vialli, oltre a svolgere un ruolo attivo di mediazione tra le parti. La holding di Edoardo Garrone ha affidato ad una nota stampa il commento alla vicenda: "Apprendiamo con rammarico della fine delle trattative tra Holding Max e Calcioinvest relative alla cessione della Sampdoria. Abbiamo cercato di facilitare la trattativa e per questa ragione San Quirico, da tempo, si era detta disponibile ad anticipare i bonus previsti al verificarsi di determinati obiettivi. Purtroppo le parti - è la conclusione - non sono riuscite a trovare un accordo soddisfacente".