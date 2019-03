Il fatto che le parti continuino a vedersi, e il fatto che la trattativa stia andando avanti, certifica che l'interesse tra laesiste ed è reale. In questo senso l'incontro di Londra, meno risolutivo di quanto previsto, è stato ugualmente importante per continuare la trattativa. Nel summit sarebbero cambiati alcuni particolari a livello, cosa che avrebbe ridato linfa alla trattativa. Una voce, questa, arrivata anche ad alcuni amici genovesi di Vialli interpellati in merito.Dal punto di vista economico invece attualmente circolano due versioni. La prima è che sarebbe stata più bassa rispetto a quanto trapelato però nei giorni scorsi . Si parla di una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. La seconda invece parla di un'offerta scritta non ancora sottoposta alla Samp, ma destinata ad arrivare sulle scrivanie di Corte Lambruschini nei prossimi giorni. Anche in questo caso, si parla di un importo 'in doppia cifra', quindi minore degli ormai celebri 100 milioni. Il direttore sportivo Alberto Bosco e un paio di collaboratori di Romei sarebbero ormai coinvolti a tempo pieno nello scambio di carte e documenti, con la due diligence (l'analisi dei conti) già fatta. Per quanto riguarda la valutazione che Ferrero fa della Sampdoria, ogni giorno l'importo sembra variare, cambiando anche di svariate decine di milioni. Negli ultimi giorni il patron blucerchiato aveva parlato di 150 o 140 milioni, recentemente però con Il Secolo XIX si sarebbe lasciato sfuggire, cifra decisamente più realistica. Bisogna poi sempre ricordare che al prezzo vanno scontati i circa 25 milioni legati a varie esposizioni.Il closing tra York e Samp, insomma, potrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi. Resistono in gara anche se più defilati le altre pretendenti. Si parla di altri due fondi,. Vialli nel frattempo continua a prendere tempo con la Figc. I tempi si allungano, Gravina ha detto "Resto ottimista, sta facendo le sue riflessioni". La risposta ora sarebbe attesa entro il prossimo Consiglio federale, in programma il 2 aprile. Segno che evidentemente l'ex bomber sta realmente vagliando altre possibilità. Una, ad esempio, è quella di poter tornare a Genova.