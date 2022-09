A Genova, sponda, nelle ultime ore hanno iniziato a rimbalzare come schegge impazzite voci e rumors relativi ad una presunta chiusura imminente della trattativa per la cessione del club allo sceicco Al Thani. Non è la prima volta che succede, e nel corso della giornata hanno iniziato ad arrivare le prime smentite. La documentazione che comprova l'offerta e i fondi del presunto acquirente, ad oggi, non sarebbe infatti ancora arrivata al trustee GianlucaA smorzare ulteriormente i rumors è stato il presidente blucerchiato Marco, ai margini della presentazione della maglia della squadra di Calcio a 5: "Non voglio parlarne. In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita di campionato.. Non so se ci sia oggi qualcosa di concreto perché non dirigiamo noi l’operazione. La cosa importante è la partita contro il Monza. Il resto lo vedremo" ha detto Lanna, come riporta Sampnews24.com.Il presidente ha poi ricordato a chi rivolgersi per notizie: ", sono loro che gestiscono queste cose. Io non sapevo nemmeno che ci fossero tre soggetti che avessero terminato le operazioni di due diligence dopo aver fatto accesso alla data room. Tornando all'attualità, credo che domenica sia una partita molto importante. Diciamo che è una partita su cui avremo grande cura nei dettagli. Tutti sanno dell’importanza della gara e mi aspetto una grande dimostrazione di forza da parte della squadra".