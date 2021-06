La domanda che la quasi totalità dei tifosi della Sampdoria si fa di questi tempi è: “Quando Massimo Ferrero venderà il club”? La volontà del Viperetta è nota, vorrebbe tenere la società continuando a garantirsi stipendio, benefit e visibilità connesse. Il desiderio del patron, però, si scontra con le indicazioni relative ai concordati per le sue aziende.



La Sampdoria è stata inserita all’interno di un trust, creato appositamente come supporto della procedura di concordato che coinvolge Eleven Finance e Farvem. Quali saranno adesso le tempistiche? In seguito al parere positivo dei giudici delegati del Tribunale Fallimentare di Roma, la decisione toccherà ai creditori, ancora in attesa della convocazione dell’adunata per l’approvazione del piano. La data dovrebbe essere fissata probabilmente dopo la pausa estiva, a meno di un’abbreviazione inusuale per il Tribunale di Roma. A quel punto, l’omologa andrebbe attorno alla fine di dicembre. Se rispettate tale scadenze, scrive Il Secolo XIX, la cessione del club potrebbe realizzarsi attorno all’ ad inizio del 2022, tra gennaio e febbraio. Ovviamente a fronte dell'esistenza di eventuali soggetti interessati, ancora tutta da appurare e per niente scontata.