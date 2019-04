Cessione. X il momento mi auto censuro. La data nn avrei dovuto inserirla. Ieri come intensità la partita mi ha ricordato una delle nostre partite più belle: la finale coppa Italia contro il Napoli. Una squadra VERA! Complimenti a tutti.. dirigenza compresa e la SUD.. ❤️!! — enrico mantovani (@EnricoMantovani) 31 marzo 2019

Prosegue a colpi di botta e risposta la querelle tra il presidente dellaMassimoe l'ex numero uno blucerchiato Enrico. Oggetto del contendere, ovviamente la cessione del club e la pietra dello scandalo in questo caso è... virtuale. A far infuriare il Viperetta sono stati infatti alcuni tweet di Mantovani, che preannunciavano novità succose in merito alle trattative.Per questo motivo venerdì Ferrero è sbottato : "​Se qualcuno si inventa dei tweet allora è bravo? E poi non è vero? Chiedetelo a Mantovani perché fa i tweet, io non ho manco Twitter, io la mattina mi alzo e vado a lavorare". Mantovani aveva risposto per le rime, postando la canzone di Vasco Rossi 'Vado al massimo', riferendosi proprio alla questione della vendita della Samp. Ieri invece Ferrero è tornato a replicare: "Non ci ho mai litigato. Uno si deve riconciliare quando discute, io non discuto con nessuno, mi faccio gli affari miei: faccio il contadino, butto il seme e zappo l’orto".A stretto giro di posta però è arrivata la replica dell'ex numero uno blucerchiato, che prima ha cambiato la sua descrizione su Twitter proprio ne 'Il twittaro veggente' e poi ha postato un'ultima frase: "" ha scritto Mantovani, che poi ha analizzato così il successo sul Milan. "Ieri come intensità la partita mi ha ricordato una delle nostre partite più belle: la finale coppa Italia contro il Napoli. Una squadra VERA! Complimenti a tutti.. dirigenza compresa e la SUD.."