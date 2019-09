Sono giornate molto intense per Massimo, impegnato ieri a Roma in udienza presso il Tribunale civile per il piano di ristrutturazione del debito di Eleven Finance, la società di famiglia che coinvolge attività cinematografiche e immobiliari. Oggi però il patron della: prenderà un aereo dalla Capitale e atterrerà in Liguria, per poi salire a Bogliasco e stare vicino alla squadra alla vigilia del delicatissimo match con l'Inter.Nel frattempo sia Ferrero che il suo commercialista Vidal restano in attesa dell'offerta ufficiale da parte della cordata Vialli, che stando a Il Secolo XIX deve ancora comunicare le cifre della proposta. Probabilmente si tratterà di una cifra inferiore ai 100 milioni chiesti dal Viperetta, l'importo dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 90 milioni. La dead line della lettera di intenti è il, giornata in cui si terrà anche un consiglio di amministrazione ordinario della Samp. In linea teorica, la trattativa potrebbe proseguire anche in seguito, pur senza l'esclusiva.