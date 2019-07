"La Sampdoria ha un grande valore e non ho nessuna intenzione di venderla. Se poi arriverà qualcuno con un'offerta che non si può rifiutare, la prenderemo in considerazione". Parole e musica di Massimo Ferrero, e le dichiarazioni rilasciate ieri sera dal patron blucerchiato hanno suscitato parecchi dubbi in tanti tifosi doriani che erano ormai convinti dell'imminente cessione della società.



Nonostante le frasi del Viperetta però il passaggio di consegne al gruppo Vialli non sarebbe troppo lontano. Oggi infatti sarebbe in programma a Milano un incontro tra le parti per definire i dettagli dell'accordo. Teatro della vicenda lo studio legale Cms, che rappresenta proprio Gianluca Vialli.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica Ferrero avrebbe ormai accettato la proposta da 80 milioni cash (che potrebbe aumentare ancora di un paio di milioni) più la copertura dei debiti per 35 milioni di euro, e pure le modalità di pagamento. Ci sarebbe anche una data da tenere monitorata, quella del 5 agosto, quando scadrà il diritto concesso ad Aquilor di presentare un'offerta.



Bisognerebbe però anche accordarsi in merito all'annuncio. Ferrero vorrebbe infatti vedersi affidato l'onere e l'onore di annunciare il passaggio, organizzando un evento televisivo riservato e affidato in esclusiva a qualche media.