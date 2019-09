Di fianco a numeri, conti e valutazioni, affidati a professionisti e esperti del settore, la cessione della Sampdoria passa anche da un lato più 'romantico', legato a quella squadra che ha fatto innamorare tifosi portando il simbolo doriano sul tetto d'Italia e in giro per l'Europa. In questo senso basterebbe già il nome di Gianluca Vialli, bomber di quella squadra e possibile futuro presidente di Corte Lambruschini, ma pare non sia finita qui.



La nuova Sampdoria targata U.S.A. starebbe anche già ragionando sul futuro organigramma, da completarsi per la stagione 2020/2021. Il presidente sarebbe ovviamente Vialli, con Zanetton che secondo Il Secolo XIX sarebbe il probabile amministratore delegato, deputato all'analisi di conti, numeri e strategie finanziarie. Lo stesso Vialli però avrebbe messo in campo una sorta di 'operazione nostalgia'. In questi giorni infatti avrebbe contattato tanti ex compagni. Vialli avrebbe sentito Toninho Cerezo, fresco di qualifica da allenatore 'Uefa Pro' dopo aver superato gli esami a Coverciano, e pure Gianluca Pagliuca, che oggi è allenatore dei portieri per la Primavera del Bologna.



Non sarebbe però finita qui. Vialli avrebbe contattato anche Marco Branca, all'ex Inter potrebbe essere proposto il ruolo di direttore generale. Una telefonata sarebbe stata fatta anche a Ciro Ferrara, con un ruolo ancora incerto (non allenatore). Dovrebbe invece essere confermato Gianni Invernizzi come responsabile delle giovanili.