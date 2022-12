Il discorso sulla cessione della Sampdoria continua a tenere banco a Genova. C'è chi parla ancora di presunti sceicchi, in attesa di un bonifico che non arriva da mesi, mentre altre fonti parlano di un gruppo più reale, quello riconducibile al finanziere statunitense James Pallotta.



A scriverlo è La Repubblica. Secondo il quotidiano, l'ex proprietario della Roma attualmente è a Miami, da dove evita qualsiasi commento. Da fonti trasversali, però, arrivano conferme in merito all'offerta che Pallotta starebbe preparando. Il suo staff conosce bene la situazione della Sampdoria, ed è stata scelta Deutsche Bank come banca di riferimento. Pallotta però starebbe valutando anche eventuali linee di credito di altri istituti.



Nel frattempo starebbero proseguendo i contatti per superare i numerosi ostacoli. In particolare, il nodo cruciale riguarda i 33 milioni di valutazione della Sampdoria del tribunale. La cifra risulta troppo alta, secondo il gruppo, considerando la svalutazione del valore complessivo della rosa e la posizione in classifica.