Come noto, oggi l'assemblea degli azionisti della Sampdoria è andata deserta, a causa dell'assenza annunciata della famiglia Ferrero. A Genova però è arrivato Alessandro Barnaba, partner del fondo Merlyn interessato a rilevare la società tramite una scalata interna.



Il finanziere ha approfittato dell'incontro (è socio di minoranza della Samp, avendo acquistato alcune azioni di recente) per incontrare il CdA della Sampdoria. Queste le sue parole al termine della riunione: "Meglio non parlare adesso. Meglio farlo con un comunicato così le cose usciranno come devono essere scritte, la situazione è molto delicata" ha detto Barnaba, come riporta Sampnews24.com. "Purtroppo è una situazione complessa. Ci sono diversi attori e ognuno ha una serie di interessi da proteggere nel senso buono del termine. Non è facile trovare la maniera di metterli tutti quanti insieme e arrivare a una soluzione che possa garantire un futuro alla Sampdoria. Sarebbe veramente un peccato, dopo la vittoria di ieri, privarla di un futuro. Manderò un comunicato questa sera"