L'ex centrocampista dellaIvanoesce allo scoperto. Il nome del giocatore, accreditato insieme a Francesco Di Silvio per la nuova proprietà dei blucerchiati insieme allo sceiccoè tornato a parlare della vicenda confermando il suo coinvolgimento e la presenza, a suo dire, del qatariota come finanziatore dell'operazione: "Posso dire quello che so, che sento e leggo. Ci sono troppe speculazioni a livello mediatico, dovrebbero fare tutti un passo indietro e concentrarsi sul calcio giocato. Come ha confermato Vidal,Le trattative possono finire bene o male, dipendono dalla voglia di chiudere. Ci sono cose vere, ma spegniamo la luce e lasciamoli lavorare.Qualche scetticismo a Genova è legato alla figura di Di Silvio, che Bonetti descrive così: "Di Silvio è un produttore affermato, è serio, ha contatti grossi ma non è lui che compra la Sampdoria. Non ne ha il potenziale. Se la trattativa andrà in porto, dovrebbero fargli una statua. Io sto solo sperando che la Samp vada nelle mani di persone di alto livello" ha detto a Radio Sportiva.Bonetti non è l'unico a seguire l'evolvere della situazione: "Sta battagliando quasi da solo, perché il vero uomo di calcio è lui e ha a che fare con dirigenti che dovrebbero fare altro e invece parlano di questioni tecniche".Il momento non è dei migliori: "Mi dispiace enormemente perché sono rimasto molto legato all’ambiente. In questaIl club ha un tifo eccezionale, colori fantastici, una storia meravigliosa. Vederla così è tosta. Però notate cosa fanno i tifosi la domenica…"