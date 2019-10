Arrivano importanti dichiarazioni in merito alla vicenda della cessione della Sampdoria, e la fonte è decisamente autorevole perchè a rilasciarle è stato l'ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone.



Il numero uno di Erg, diventato parte attiva nell'affare poichè garantirà una parte dei bonus per Ferrero, oggi ha commentato così la situazione ai margini della consegna del ricavato del Flachi Day al Gaslini: "Ci sono tutti gli elementi per chiudere. Sono fiducioso, ma non voglio dire altro. Il nostro impegno è sul tavolo da mesi, è finalizzato a una conclusione positiva dell’operazione" ha detto Garrone.



"Spero che le parti ne tengano conto, più di così non potevamo fare" ha aggiunto l'imprenditore, come riporta Sampnews24.com. "Vialli alla guida della Sampdoria? Ne sarei molto felice" ha concluso poi l'ex patron doriano