Novità fondamentali arrivano dalla, mai così vicina ad un cambio di proprietà, dalle mani di Massimoa quelle di Gianluca Come anticipato da Calciomercato.com questa sera , è giunta ormai al termine l'era del Viperetta alla guida del club blucerchiato, perchè il patron doriano avrebbe ricevuto l'offerta attesa dal gruppo Vialli, vicina ai 100 milioni di euro più l'accollo dei debiti.Secondo Sky inoltre nelle prossime ore - probabilmente questa mattina - verràper confermare l'esistenza della trattativa con la cordata catalizzata dall'ex bomber blucerchiato. Per l'ufficialità serviranno ancora alcuni giorni, ma effettivamente la cessione della Sampdoria non sembra essere mai stata così vicina.Da tenere presente anche la data del 30 agosto, quando a Genova è stato fissato ildella Samp: potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per ratificare un passaggio di consegne che ormai pare davvero prossimo.