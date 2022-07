C'è una cordata che sembra essere nettamente in vantaggio nella corsa alla cessione della Sampdoria. Si tratta di quella formata dal fondo Cerberus insieme con Redstone. Il gruppo angloamericano addirittura la prossima settimana potrebbe presentare un'offerta vincolante per l'acquisto del club blucerchiato.



A raccontarlo è Carlo Festa de Il Sole 24 Ore. Secondo il giornalista, le trattative sarebbero in corso e lo studio milanese di avvocati Gattai-Minoli sarebbe al lavoro per preparare la proposta conforme alle condizioni fissate dal tribunale fallimentare di Roma. Addirittura il gruppo avrebbe individuato un esponente del mondo degli affari genovese, tifoso sampdoriano ma sino ad oggi slegato dal mondo del calcio, che potrebbe assumere la presidenza della società. Sarebbe molto più indietro invece il gruppo arabo, guidato da Sami Al Hokair.