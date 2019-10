Emerge un succoso retroscena sulla complicata e interminabile vicenda relativa alla cessione della Sampdoria, ormai arrivata alle battute conclusive. Protagonista dell'indiscrezione è il presidente Massimo Ferrero, che l'anno scorso aveva visto il suo debito con Unicredit relativo a Eleven Finance (la società del Viperetta) rilevato da DoBank, che oggi si chiama Do Value.



Dobank era controllata da Fortress, società americana che vanta tra i fondatori Wes ​Edens, co-proprietario dei Milwaukee Bucks insieme a James Dinan. Il debito è stato ceduto poi da DoBank ad un'altra società, ossia Marte Spv del gruppo Hoist, ma l'indiscrezione raccontata da Il Secolo XIX fornisce un punto di vista nuovo sulla vicenda.



Appare piuttosto evidente che Dinan, socio e amico di Edens, conoscesse con precisione l'ammontare del debito di Ferrero e la sua situazione bancaria già da parecchio tempo. Altra voce proveniente dagli ambienti finanziari è che il gruppo Vialli potrebbe utilizzare la vicenda relativa alla Eleven Finance - recentemente finita in Tribunale per ristrutturare il debito - al fine di esercitare in qualche modo una sorta di pressione su Ferrero e convincerlo a vendere il club.