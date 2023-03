Le vicende societarie della Sampdoria continuano a tenere banco a Genova. In particolare, al centro dei riflettori c'è la questione del bond, con a garanzia le azioni del club blucerchiato. Banca Sistema sta continuando a lavorare sul bond convertibile e, insieme all'advisor Lazard, prosegue nella sua ricerca di sottoscrittori. Tra gli interessati, scrive Il Secolo XIX, figuria il Wrm Group di Raffaele Mincione, come Luca Baraldi, per conto di Massimo Zanetti, patron della Segafredo. Va ricordato però che lo stesso Zanetti recentemente si era chiamato fuori dalla questione.



Nel frattempo, c'è un nuovo professionista ad affiancare l'avvocato Eugenio Bissocoli, l'esperto nominato dalla Camera di Commercio. A Bissocoli si è affiancato infatti il commercialista Giuseppe Acciaro, specializzato nell'ambito di ristrutturazione e risanamento d'impresa, che ha uno studio a Milano. Ieri ci sarebbero stati contatti con il Cda blucerchiato e anche con il trustee Gianluca Vidal.