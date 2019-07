Cosa c'entrano Bruno Fernandes e Dennis Praet nella trattativa per il possibile passaggio della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero a quelle di Gianluca Vialli? Le due cose sembrerebbero collegate: 'merito' dei bonus inseriti nell'offerta formulata dall'ex bomber al Viperetta, legati alla vendita dei due calciatori, e capaci di aumentare ulteriormente la parte cash della proposta.



Grazie all'imminente passaggio di Bruno Fernandes al Manchester United per 62 milioni di euro, nelle casse della Sampdoria entreranno più di 5,5 milioni di euro per merito della percentuale sulla futura cessione inserita dai blucerchiati nel 2017, quando Fernandes salutò Genova per lo Sporting Lisbona. Parte di questi 5,5 milioni verrebbero convogliati nelle casse di Ferrero, in caso di passaggio di mano della società. Stessa sorte anche per Dennis Praet, che riscuote l'interesse del Leicester. In Inghilterra il mercato chiude l'8 agosto, e questa potrebbe essere anche la deadline per la vendita della società.



Secondo l'Ansa la trattativa tra il gruppo Vialli e Ferrero starebbe comunque procedendo a fari spenti, e ci sarebbe anche già un accordo sostanziale sulla cifra, 115 milioni di euro debiti compresi. Parte di questa cifra, come detto, sarebbe garantita proprio da Fernandes e Praet.