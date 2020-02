Aldo Spinelli ha da poco dichiarato di avere intenzione di vendere il Livorno. L'imprenditore genovese però continua a guardare con attenzione al mondo del calcio, in particolare alle due squadre della Superba, il Genoa (di cui è tifoso) ma pure la Sampdoria. L'imprenditore ligure ha seguito con attenzione anche la vicenda relativa alla trattativa per la cessione del club blucerchiato dalle mani di Massimo Ferrero al gruppo Vialli, poi saltata dopo un lungo tira e molla.



"Credo che Ferrero abbia perso la sua grande occasione" ha dichiarato Spinelli a Primocanale "Perchè veramente quella della scorsa estate con Vialli e gli americani era un'occasione unica per vendere la Sampdoria. E non si ripeterà" ha concluso l'ex numero uno del Genoa.