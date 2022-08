Nella ridda di voci, vere o presunte, e di soggetti interessati all’acquisto della Sampdoria continuano a comparire nomi nuovi. Vidal ha parlato di numerosi interessamenti in passato, e tra essi figurerebbe anche un gruppo, ancora in attesa dell’accesso alla data room, riconducibile al marocchino Rahhal Boulgoute del Marita Group. Tra l’altro, quello del Marita Group non è un nome nuovo per Genova: nell'ottobre del 2020, scrive Il Secolo XIX, cercò di intavolare una trattativa per comprare il Genoa, alla quale Preziosi non diede credito.



Oltre ai marocchini, la cordata guidata dall’imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio insieme all’ex giocatore di Sampdoria e Genoa Ivano Bonetti resta sempre convinta di potersi inserire. Di Silvio e Bonetti sostengono di poter contare sul supporto finanziario della famiglia Al Thani, proprietaria del Psg. Di Silvio a dicembre aveva provato ad acquistare, senza successo, la Salernitana: al suo fianco c’era Edoardo Stanchi, ad di Platinum Square, società di consulenza immobiliare di lusso, con cui però Di Silvio pare aver interrotto i rapporti. Il tandem Di Silvio-Bonetti aveva avuto dei problemi nella presentazione del dossier per ottenere l'accesso alla data room della Sampdoria, ma ora avrebbe fatto sapere a Vidal di essere convinto di passare gli sbarramenti, e avrebbe ripresentato al documentazione.



In vantaggio su tutti i pretendenti, però, c'è sempre Cerberus-Redstone. La cordata angloamericana ha messo nel mirino pure gli immobili di Ferrero, con la convinzione di poter ottenere la conversione di destinazione d'uso dei cinema di Ferrero, fino a poco tempo fa non scontata.