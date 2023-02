Lasi sta muovendo su due fronti: uno è quello del 'bond convertibile', che Banca Sistema sta predisponendo in questi giorni, per poi proporlo ai sottoscrittori. Proprio oggi a Milano si incontreranno il CdA, insieme a, per sviscerare l'argomento. L'altro grande tema invece riguarda il futuro societario, con il nome di Massimo, patron della Segafredo, che torna ad aleggiare sul club blucerchiato.Ad alimentare la suggestione è stata ovviamente l'intervista rilasciata ieri dallo stesso Zanetti a La Politica nel pallone: "anche se io comincio ad avere una certa età. Io ho giocato a calcio e dico sempre a Baraldi che io e lui siamo due "pallonari". Stasera (ieri, ndr) andrò a vedere con il mio amico Urbano Cairo la partita Torino-Cremonese. Lui a Torino è abituato ad avere pazienza".L'imprenditore, proprietario della Segafredo e della holding Zanetti, dal fatturato complessivo di 1,4 miliardi di euro nel 2022, era già stato accostato in passato al Doria. Secondo Il Secolo XIX si eraattraverso il suo braccio destro Luca Baraldi alcuni mesi fa alla società, qualcuno aveva vociferato anche di un incontro a dicembre 2021 tra Baraldi stesso e Roberto Mancini a Rastignano di Pianoro, nella sede della Segafredo. La vicenda non era proseguita, anche se stando al quotidiano nei mesi successivi Zanetti e Baraldi avrebbero sempre mantenuto un, e starebbero vagliando adesso la possibilità diZanetti e Baraldi hanno una squadra di, la Virtus Segrafredo, e sponsorizzano dei team professionistici dicome la Trek-Segafredo. Nel calcio, hanno gestito il Bologna tra il 2010 e il 2014.