Dopo Cerberus e Redstone, spunta un altro gruppo americano per la Sampdoria. Da qualche tempo infatti la cordata angloamericana sembra aver raffreddato il suo interesse, dopo aver svolto una gran quantità di lavoro propedeutico alla formulazione di un'offerta, anche se l'attendismo non sembra escludere dai giochi l'accoppiata, assistita dai legali milanesi dello studio Gattai Minoli Partners.



Comunque, secondo Il Sole 24 ore, un altro gruppo finanziario americano si sarebbe mosso per i blucerchiati, presentando in queste settimane alla banca d'affari Lazard e a Vidal manifestazioni di interesse. Meno solide, stando al quotidiano, le manifestazioni di interesse di Wrm Group di Raffaele Mincione, che avrebbe presentato una proposta informale con valutazione del club inferiore alle attese, e quella del presunto investitore del Qatar rappresentato da un legale e fiancheggiato dall'imprenditore Di Silvio e da Ivano Bonetti, che avrebbe contattato anche Vialli.



L'articolo fa il punto anche sulla valutazione del club: la Samp ha chiuso l'esercizio 2021 con 24,4 milioni di passivo, i debiti sono 71,5 milioni verso le banche, garantiti da Sace, 34,1 verso altre società, 23,9 verso società di finanziamento, 23,8 di origine tributaria e 21,5 nei confronti di fornitori. Il debito a medio-lungo termine è quindi di 110-120 milioni di euro, con all'attivo 35-40 ilioni di immobili, il valore del marchio e della rosa.