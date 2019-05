La vicenda della possibile cessione della Sampdoria si sviluppa su due binari paralleli: il primo riguarda il gruppo Vialli, che starebbe preparando un rilancio. L'altra strada invece è quella legata alla cordata di Aquilor, che si sente in vantaggio, forte della proposta da 120 milioni. L'ottimismo del gruppo inglese (in cui sarebbe confluito anche almeno un investitore arabo, il principe saudita Al Saud) resta tangibile. Per questo motivo i legali di Aquilor starebbero preparando ancora il preliminare d'acquisto: si tratterà di un documento corposo, molto dettagliato, e servirà ancora parecchio tempo prima di stilarlo. Il limite temporale per un eventuale closing quindi andrebbe spostato di alcune settimane: il rischio di arrivare a fine maggio - e di conseguenza concretizzare il tutto in estate - c'è.



Logicamente, all'interno del preliminare si terrà conto anche delle tempistiche legate alla preparazione della prossima stagione. Non è escluso che vengano definite competenze e compiti delle parti anche nella fase che dovrebbe portare al closing definitivo. Particolare attenzione al mercato, e a quelle operazioni onerose che potrebbero rimodulare i parametri economici definiti nella due diligence.



Secondo Il Secolo XIX le operazioni perfezionate in questo lasso di tempo saranno effettive anche nel caso di cambio di proprietà: a svolgere la funzione di garanzia ci penseranno appositi pre contratti, che verranno depositati in Lega e i cui moduli dovrebbero essere disponibili prima della fine del campionato. Il tutto ovviamente aspettando gli sviluppi della possibile vicenda Vialli, prima di scrivere la parola fine, in un senso o nell'altro, alla questione.