Ancora una volta, l'assemblea degli azionisti della Sampdoria è destinata ad andare deserta. Venerdì, in terza convocazione, sarebbe previsto l'incontro che però non vedrà la partecipazione della famiglia Ferrero, azionista di maggioranza del club. Questo perché l'operazione di finanziamento da Banca Sistema con la mediazione di Lazard, advisor impegnato secondo Il Secolo XIX anche a tenere i contatti anche con i finanzieri Barnaba e Mincione, non si è ancora risolta e richiederà ulteriore tempo. Per questo motivo, Ferrero rimanderà ancora la decisione.



Venerdì oltretutto è in programma anche l'udienza sul caso plusvalenze, con la Samp coinvolta. Nel frattempo, per i blucerchiati si avvicina la prima scadenza: entro fine mese, servirà circa un milione di euro per il saldo parziale dei debiti con il fisco. Va pagata per evitare di perdere il beneficio della rateizzazione.