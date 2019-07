Emergono nuovi dettagli in merito alla trattativa sulla possibile cessione della Sampdoria, e alla cordata Vialli che rimane in prima linea per la possibile acquisizione del club blucerchiato. La novità è rappresentata dalla voce proveniente da ambienti legati a studi legali, secondo i quali il gruppo catalizzato dall'ex bomber sarebbe assistito dallo studio di avvocati milanese (ma ramificato in tutto il mondo) Cms, e in particolare dal socio Paolo Scarduelli, che starebbe affiancando la società Calcio Invest Llc nel tentativo di acquisizione. La Calcio Invest, creata ad hoc proprio per la Sampdoria, coinvolge in particolare due investitori, Jamie Dinan e Alex Knaster, proprietari rispettivamente del fondo York Capital e di Pamplona.



Secondo il sito specializzato legalcommunity.it ad assistere Ferrero nella vicenda sarebbe ovviamente l'avvocato Romei, con il suo studio Bdl che dal 2014 affianca il Viperetta. I profili fiscali dell'operazione sarebbero stati affidati a EY, società che si occupa di servizi fiscali e di analisi, oltre che di consulenza.