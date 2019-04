La risposta di Gianluca Vialli allo scatto operato da Aquilor Capital negli ultimi giorni è stata immediata e puntuale. L'ex bomber blucerchiato, catalizzatore di una cordata interessata a rilevare la, è stato informato dalla società degli sviluppi e da Cremona, dove sta trascorrendo questi giorni, avrebbe chiestoper confrontarsi con i componenti del suo gruppo prima di decidere il da farsi. La cordata legata a Vialli dovrà decidere se rilanciare andando a pareggiare l'offerta del fondo speculativo inglese, o se invece interrompere i negoziati lasciando campo libero a Aquilor. Una corrente di pensiero è sicura che nonostante tutto sarà Vialli a portare a casa le firme e la proprietà della Samp, ma la situazione venutasi a creare con i nuovi pretendenti lancia segnali contrastanti in merito.L'offerta proposta da Aquilor pare decisamente migliore, perchè composta da una parte 'cash' daper Ferrero, più i debiti. Complessivamente, la cifra si aggirerebbe sui 120 milioni di euro, ma potrebbe anche arrivare sino a 130 perchè sarebbero stati inseriti alcuni bonus legati ai risultati sportivi. Anche la struttura dell'offerta avrebbe soddisfatto il patron doriano, che ieri pomeriggio a Milano. L'advisor scelto dalla Samp secondo Il Secolo XIX avrebbe confermato al numero uno di Corte Lambruschini la bontà dell'offerta di Aquilor, ritenuta in questo momento la migliore rispetto alle altre proposte pervenute. E in assenza di un rilancio a brevissimo termine del gruppo Vialli, l'operazione potrebbeperchè le tempistiche per il closing entro fine maggio sono ormai agli sgoccioli. Adesso la palla passerà agli studi legali, che dovranno prima depositare la proposta scritta di acquisto. Dopo l'accettazione, occorrerà preparare il contratto di cessione che verrà poi sottoscritto da un notaio. Logicamente quindi le tempistiche non potranno essere particolarmente brevi.