Avanza la candidatura del duo Ivano Bonetti-Franco Di Silvio come possibili futuri proprietari della Sampdoria. L'imprenditore pugliese avrebbe infatti ricevuto la disponibilità di Gianluca Vialli e negli scorsi giorni a Venezia avrebbe incontrato anche il commercialista Vidal per ribadire il suo legame con la famiglia Al Thani.



L'offerta da 40 milioni di euro presentata era incompleta di documentazione, e per questo motivo il gruppo non ha ancora ricevuto la possibilità di accedere alla data room dove sono contenuti i conti e i numeri della Samp. Secondo Il Secolo XIX Di Silvio avrebbe detto a Vidal che a breve riceverà un invito dalla casa reale qatariota e incontrerà Faleh Khalid.