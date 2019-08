Arrivano importanti e autorevoli conferme alla trattativa per la cessione della Sampdoria. A rivelarle è il commercialista Gianluca Vidal, braccio destro di Ferrero incaricato dal Viperetta di trattare con il Gruppo Vialli la vendita del club blucerchiato.



"Da oggi inizieremo a lavorare sulle prime bozze contrattuali. Abbiamo definito con il Gruppo Vialli un percorso" ha detto a Il Secolo XIX Vidal, che poi ha spiegato le difficoltà della trattativa. "Sono mondi differenti a confronto, l’anglosassone e l’italiano. Due approcci diversi. Da una parte l’imprenditore italiano che ha dato tutto se stesso per la Sampdoria e che in questa esperienza ha messo cuore e dall’altro investitori che si consultano con i legali per ogni dettaglio".



Il commercialista di Ferrero ha negato le discussioni di cui si è parlato a lungo in questi mesi: "Non ci sono state mai guerre, antagonismi, semmai incomprensioni. Differenti sono state le valutazioni della Sampdoria, la visione americana di una società è più disincantata e speculativa. Un lavoro complesso che deve preservare equilibri non banali. Stiamo procedendo nella trattativa, al tavolo siedono professionisti di altissimo livello. I nodi da sciogliere non sono elementari, ma se c’è uno sforzo da parte di tutti…è evidente che se le parti sono ancora sedute al tavolo - conclude - si vuole arrivare a una conclusione.”