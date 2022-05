La salvezza della Sampdoria porta con sé un’altra domanda, inevitabile per i tifosi blucerchiati: quando si concretizzerà la cessione del club? Gianluca Vidal, amministratore del trust ‘Rosan’ in cui la famiglia Ferrero ha collocato la Sampdoria, e quindi attualmente a tutti gli effetti proprietario del club, si aspetta che qualcuno dei soggetti ‘ammessi’ alla virtual data room contenente i conti della Sampdoria muova ulteriori passi, concretizzando l’interessamento.



Anche il Consiglio di Amministrazione del club ha la stessa speranza, non esiste una deadline già definita e, secondo Il Secolo XIX, neppure una trattativa in fase avanzata. Le notizie sono attese entro fine maggio anche se, secondo il quotidiano, già ieri a salvezza acquisita sono arrivate mail e telefonate alla società.



In questi giorni inoltre Vidal ha concluso le operzioni di ‘beauty contest’, ossia l'individuazione dell'advisor che lo affiancherà nel processo di eventuale vendita. Si tratterebbe di un modo per aumentare il ventaglio degli eventuali investitori e assicurare una trattativa il più veloce possibile.



Come soggetti interessati, Vidal ha fatto riferimento a stranieri, provenienti dagli Stati Uniti e dai Paesi del Golfo: si tratterebbe di fondi o family office. Esclusi soggetti italiani.