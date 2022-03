Torna a parlare Gianluca, titolare del trust Rosan che contiene la, incaricato di curare la vendita della società. In questi giorni, il commercialista veneto chiarisce spesso lo stato della vicenda che coinvolge il club blucerchiato: "Tre soggetti sono già abilitati ad accedere alla virtual data room, di altri quattro sto invece completando il processo di verifica dei requisiti.e siamo quindi ai preliminari" ha detto a Il Secolo XIX."Si tratta esclusivamente di soggettinemmeno alla finestra. Nessuna accelerazione? Esatto, con nessuno siamo ancora entrati nella fase operativa vera e propria, quella della negoziazione del prezzo. In casi come questo tuttavia, mai dire mai. Quello che è successo fino a oggi può improvvisamente accadere domani. Si tratta però diAnche per i soggetti interessati, che peraltro provengono da differenti culture finanziarie e quindi hanno i loro codici. Il solo documento iniziale, per dire, è di oltre 250 pagine, comprende una parte cosiddetta di "info memo" che coinvolge anche la storia della società, una più specificatamente focalizzata sui numeri e una sul budget previsionale. Possono passare anche settimane a "studiare" ogni dettaglio".La vicenda, quindi, è complessa come tempistiche e durate: "Ho collaboratori dedicati solo a questo aspetto.Non posso ovviamente rivelare il nome degli interessati posso però confermare che si tratta di soggetti assolutamente riconosciuti nel mondo finanziario. Diciamo che seduti attorno al tavolo ci sonoSperiamo che qualcosa arrivi poi concretamente a dare un esito. La sensazione generale è che ci sia un grandissimo interesse attorno al calcio italiano".Però, il rischio è che la situazione si trascini ancora a lungo: ", presidente, consiglio di amministrazione e revisori dei conti. Ma certamente se nel prossimo mese non ci saranno grandi novità, cambieremo passo" specifica Vidal. Ma cosa si intende? "Se cioè non entreremo nella fase operativa, quella della negoziazione, con nessuno dei soggetti che hanno manifestato interesse,, affidandoci anche ad advisor specializzati che li vadano a ricercare sul mercato"