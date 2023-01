Con il ritiro di Alessandro Barnaba, la domanda che si fanno molti tifosi della Sampdoria è se ci siano altri soggetti interessati all'acquisto del club. A questa domanda risponde Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita della società ed ex braccio destro di Ferrero: "Attorno alla Sampdoria si sono manifestati diversi soggetti potenzialmente interessati e stiamo portando avanti i colloqui" ha detto a Il Secolo XIX.



Stando al quotidiano, un gruppo in particolare sarebbe tornato alla carica. Il soggetto in questione oltretutto avrebbe già effettuato nei mesi scorsi la due diligence, e ora sarebbe nuovamente interessato al club. Un altro paio invece restano in sospeso, in attesa di capire se l'operazione di finanziamento cercata da Ferrero stile Oaktree-Inter andrà a buon fine, per entrare eventualmente in corsa in un secondo momento.