Ieri gli occhi dei tifosi della Sampdoria erano puntati sul CdA blucerchiato, e il protrarsi della riunione ha suscitato dubbi e curiosità nei sostenitori doriani.Grande attesa era posta in particolare sulla nomina, da parte di Gianluca Vidal, di un advisor incaricato di occuparsi della cessione del club.



In realtà, il pubblico blucerchiato si aspettava la scelta di un advisor già da parecchio, perché lo stesso Vidal lo aveva promesso entro il 30 aprile. "La data dell'adunanza dei creditori di Eleven Finance (il 30 settembre) è stata resa nota solo pochi giorni fa e nello stesso tempo anche la salvezza della squadra, quindi il mantenimento della categoria, è stata certificato solo alla penultima giornata. Non potevo muovermi prima" ha spiegato poi Vidal a Il Secolo XIX.



Secondo il trustee, non mancano gli interessamenti per la cessione della società: "Ci sono soggetti che stanno pagando fior di quattrini per portare avanti due diligence e verifiche. Denotando interesse reale. Al momento almeno tre"