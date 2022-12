Si continua a sperare, in casa Sampdoria, in un cambio societario capace di restituire speranza al futuro del club. Si parla molto del presunto gruppo legato allo sceicco Al Thani, che al momento è l'unico che avrebbe presentato un'offerta vincolante. Peccato che questa offerta non sia corroborata dall'aspetto più importante, ossia i soldi. Mancano ancora i famosi 40 milioni di euro, promessi da mesi dall'imprenditore barese Francesco Di Silvio per conto del presunto sceicco.



A rivelarlo è stato il trustee della Samp, e incaricato della cessione, Gianluca Vidal: "Quale trustee ho ricevuto una sola offerta vincolante non condizionata, quella dello sceicco Al Thani da parte del procuratore Anoullah. Tuttavia, sin qui anch’essa non operativa in quanto non assistita dalla garanzia che serve per renderla conforme a quanto il trust può accettare" ha detto a Clubdoria46. "Per il resto molteplici manifestazioni di interesse mai giunte, però, ad alcuna offerta irrevocabile cauzionata o garantita".