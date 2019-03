Non si placano le voci sulla possibile cessione della, che ormai tiene banco da qualche settimana a Genova. Il nome del fondo che si dice sia interessato al club blucerchiato ormai è arcinoto: si tratta di, di proprietà dell'americano Jamie Dinan, pronto ad inserire nella gestione della società doriana anche Gianluca Vialli. Attualmente, scrive l'edizione genovese de La Repubblica, la trattativa più calda resta questa, nonostante la distanza tra domanda e offerta. Ballerebbero infatti ancoratra le richieste di Ferrero e la proposta di York Capital, che nelle prossime settimane potrebbela sua offerta iniziale. I contatti però starebbero proseguendo in maniera continua e il fondo sembrerebbe piuttosto determinato a rilevare la Samp.Le dichiarazioni di Ferrero che lasciava intendere il prezzo richiesto per la Sampdoria però non sono passate inosservate, e hanno attirato un altro potenziale investitore Si tratta di un altro fondo americano, che avrebbe chiesto recentemente informazioni proprio riguardo alla Samp.La voce più interessante però arriverebbe direttamente da ambienti sportivi e finanziari. Stando alle indiscrezioni circolate, ci sarebbe anche una cordata di imprenditori italiani e in particolare genovesi, guidati da Edoardo, che starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della vicenda. L'ex presidente avrebbe il ruolo di 'facilitatore', utile per traghettare la nuova società in mani sicure.