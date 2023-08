Venticinque giorni alla fine del calciomercato, diverse situazioni da risolvere. Il cantiere Milan resta aperto, Moncada e Furlani stanno lavorando in entrata e, soprattutto in uscita, con l'obiettivo di fare cassa. Le cessioni di Sandro Tonali e Ante Rebic sono servite a finanziare gli otto colpi estivi, ma per mantenere i conti a posto serve cedere chi non rientra nei piani. Da Divock Origi a Yacine Adli passando per Charles De Ketelaere fino ad arrivare a Mattia Caldara, di seguito tutte le situazioni e gli aggiornamenti dei giocatori sulla lista dei partenti.