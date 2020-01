Dopo il doppio acquisto in questo calciomercato invernale, il Napoli lavora anche a qualche cessione. Questa la situazione delineata dall'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio:



Si lavora per il prestito di Gianluca Gaetano, con la Cremonese che ha mostrato grande interesse per il classe 2000 del Napoli. In uscita anche Amin Younes, sul quale c'è il Torino. Fascia mancina che potrebbe subire dei cambiamenti: Ghoulam può partire, il Marsiglia è fortemente interessato, ma ad oggi non c'è ancora nessun'offerta. Al suo posto un sostituto potrebbe essere Tsimikas e Masuaku.