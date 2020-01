Una delle novità migliori dopo Milan-Sampdoria è sicuramente Julian Chabot. Il difensore tedesco ha disputato una gran partita contro i rossoneri, al cospetto di giocatori importanti e in una situazione molto complessa. "A me finora è successo di star più in panchina che in campo. Non ho pianto quando non giocavo, non ho perso l’umiltà quando ho giocato" ha raccontato Chabot a Il Secolo XIX. "La soddisfazione quando gioco è vedere la mia famiglia contenta, quello sì. Però non ho mai dubitato di me stesso e delle mie qualità. E nemmeno di aver scelto la Sampdoria. Volevo passare a uno step superiore rispetto al campionato olandese e quello che sto vivendo per me adesso è una scuola di calcio. Sto studiando, diciamo, e mi sento di migliorare ogni giorno. A differenza di quando andavo a scuola vera (ride, ndr)".



Chabot si è reso protagonista anche di un salvataggio incredibile su Suso: "Non potevo fare niente altro. Ho visto che stava portandosi la palla sul sinistro e a quel punto credo che per Audero sarebbe stata dura. Mi è andata bene che ho potuto fare la scivolata dalla parte in cui mi trovo meglio, allungando il piede sinistro. C’è voluto coraggio, perché il rischio di prendere Suso, con rigore e espulsione, c’era".