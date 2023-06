Il difensore del Chelsea, in vacanza a Milano come testimoniato da una storia apparsa sul suo profilo ufficiale Instagram negli scorsi giorni, sta alloggiando in un hotel del capoluogo lombardo. Intercettato da Sky Sport, si è pronunciato sul campionato italiano e sull'Italia in genere."Non si può sapere cosa ci riserva Il futuro, in passato ho giocato in Francia e in Inghilterra. Possibile che possa provare nuove avventure, per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse. Non conosco ancora il mi futuro ma l'Italia mi piace, è un bellissimo Paese e il campionato è molto buono; in questo momento, però, ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere, però: come ho detto, l'Italia mi piace, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui"."Chiaro che il livello del calcio qui è alto, è una grande lega. Ho visto le finali, parliamo di formazioni importanti. Tutto il movimento è cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti".come successore di Milan Skriniar, promesso sposo del PSG dal prossimo 1° luglio. Il giocatore piace molto ai nerazzurri, tanto che l'Inter, come confermato anche dalle indiscrezioni dell'Evening Standard, sta spingendo forte per portarlo alla Pinetina quest'estate. L'unico ostacolo, al momento, resta il prezzo. Il giocatore, esubero del club londinese, viene valutato circa 30 milioni di euro.