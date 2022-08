Alla fine il Chelsea ha tolto dal mercato Chalobah e l'Inter si appresta a chiudere per Acerbi, ma i nerazzurri hanno provato a convincere fino all'ultimo gli inglesi affinché potessero concedere il difensore in prestito gratuito. Da Londra non c'è mai stata apertura e anche l'ultima richiesta giunta ai nerazzurri per Chalobah è stata di 3 milioni di euro, somma che la dirigenza di viale della Liberazione non aveva a disposizione.