Sconfitta pesante per il Milan, che rischia di pesare parecchio anche sulla corsa ai cinque posti per la prossima edizione della Champions League (la prima con il nuovo format a girone unico e la partecipazione di 36 squadre, 4 in più rispetto a quelle attuali). Grazie al bonus per la qualificazione conquistata dal Borussia Dortmund, la Germania stacca l’Italia nel ranking per Paesi di questa stagione e – in attesa della fine del turno di coppe europee – si fa anche scavalcare dalla Spagna. La discesa al terzo posto non consentirebbe alla Serie A di poter contare sul quinto posto in campionato per accedere alla Champions League 2024/25.



Questa la graduatoria attuale:



Germania – 11.071 punti

Spagna – 10.437 punti

Italia – 10.142 punti

Turchia – 8.750 punti

Belgio – 8.600 punti

Inghilterra – 8.500 punti

Repubblica Ceca – 7.250 punti

Francia – 7.083 punti

Grecia – 6.400 punti

Olanda – 6.200 punti