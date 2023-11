Mancano ormai solo novanta minuti per stabilire il futuro delle quattro italiane in Champions League. E' sfida con la Spagna per Inter e Lazio, già qualificate ma al momento seconde, rispettivamente dietro a Real Sociedad e Atletico Madrid, che affronteranno nello scontro diretto dell'ultima giornata. Nelle previsioni, i neroazzurri sono leggermente favoriti per la vittoria del girone a 1,80, mentre i baschi inseguono a 1,90; la squadra di Sarri, invece, parte nettamente dietro, proposta a 5 contro l'1,12 dei Colchoneros. Discorso diverso Napoli e Milan. Entrambe dovranno strappare il pass per gli ottavi nell'ultimo turno, potendo puntare solo al secondo posto. Gli azzurri, a cui basterebbe anche pareggiare o perdere con un gol di scarto contro lo Sporting Braga, sono favoriti per la qualificazione a 1,02 su Snai, mentre i portoghesi si giocano a 20. Decisamente più in salita la strada per il Milan, che dopo il ko con il Borussia Dortmund è obbligato a vincere a Newcastle e sperare che il PSG non faccia lo stesso in Germania: il passaggio del turno dei rossoneri è in lavagna a 12.