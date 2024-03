Champions: a Barcellona quote in salita per il Napoli, per l'impresa Calzona si affida alla coppia Osimhen-Kvara

Napoli a Barcellona per ribaltare i pronostici. Gli azzurri cercano la prima vittoria contro i blaugrana e il secondo quarto di finale di Champions nella loro storia, dopo quello raggiunto lo scorso anno. Obiettivo in salita secondo gli esperti, che vedono favorito Xavi a 1,88. Il colpo di Calzona oscilla tra 3,90 e 3,98, mentre il pari, che prolungherebbe il match ai supplementari, è in lavagna a 3,70, con l'ipotesi rigori a 7,25. Sul confronto per il passaggio del turno, la quota del Napoli vale il doppio rispetto ai catalani, 2,73 contro 1,40. Sulla scia dell'1-1 dell'andata e degli altri quattro precedenti, gli esperti vedono in vantaggio il segno Goal, offerto a 1,60 rispetto al 2,20 del No Goal; favorito anche l'Over (1,70) sull'Under (2,03). Si prospetta un'altra sfida per il gol tra i due bomber, Victor Osimhen e Robert Lewandowski, già in rete al Maradona: l'ex Bayern paga 2,5, mentre si sale a 2,75 per il nigeriano. Seguono in quota i rispettivi compagni di di reparto: Joao Felix vale 3,25, mentre il primo gol stagionale in Champions di Khvicha Kvaratskhelia, reduce da quattro centri nelle ultime tre uscite, è proposto a 4.