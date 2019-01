La Champions League come il Sei Nazioni. O, in parte, come l'Eurolega di basket. Dopo la rivoluzione che ha portato la vecchia Coppa dei Campioni a essere quello che è ora, si sta pensando a un'ulteriore step, un'ulteriore salto, un'ulteriore trasformazione per il triennio 2024/27. Già, perché nonostante la priorità della Uefa sia quella di discutere, in Primavera, la cessione dei diritti televisivi della più importante competizione continentale per club per il triennio 2021/24, la testa già pensa alla rivoluzione futura.



LE NOVITA' - Come riporta la Repubblica, per migliorare il prodoTto da offrire ai tifosi, la Uefa sta pensando a una Champions a inviti, legati alla storia del club, ma pure all'attrattività della città. A questo, poi, si vogliono aggiungere le gare nel weekend, con le partite dei rispettivi campionati nazionali da giocare quindi in infrasettimanale, fornendo pacchetti turistici per incrementare ulteriormente l'indotto. GLI EQUILIBRI - La Uefa e l'Eca, associazione dei club europei di cui Andrea Agnelli è presidente, non ne hanno ancora parlato, ma l'idea di privilegiare la Champions c'è e, salvo sorprese, se ne parlerà a Roma il 6-7 febbraio, nel congresso Uefa. Ma anche gli equilibri interni alla Lega di Serie A raccontano che un mutamento è in atto: Juve, Inter e Milan si sono avvicinate, loro che rappresentano l'aristocrazia del calcio italiano, quelle che avrebbero garantito l'accesso alla Champions a inviti; dall'altra parte, Roma, Napoli e Fiorentina, che non vogliono essere costrette a giocarsi sul campo l'unico posto libero per disputare la Champions. Rivoluzione, storica. La Uefa pensa al futuro della sua coppa più bella.