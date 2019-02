Il Milan è la società che ha speso più di tutti in questo mercato invernale: 70 milioni di euro. 35 per Paquetá e altrettanti per Piatek, più di tutti gli altri club di serie A messi insieme. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in Europa i rossoneri precedono il PSG (45 milioni per Paredes dallo Zenit), Bournemouth (35 milioni per Solanke e Mepham), Newcastle (24 milioni per Almiron e 1 per il prestito di Barreca) e Lipsia (19 milioni per Haidara). Per quanto riguarda invece il numero di trasferimenti, in serie C il Monza di Silvio Berlusconi ha preso 16 nuovi calciatori e ne ha ceduti 14 a gennaio. A questo punto, Elliott pretende la qualificazione alla prossima Champions League: arrivare tra le prime quattro squadre in classifica è un traguardo fondamentale anche per il bilancio in ottica fair play finanziario Uefa.